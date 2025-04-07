Мелони обсудит с Трампом пошлины между ЕС и США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 16 апреля может отправиться с визитом в США для встречи с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Corriere della Sera со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Мелони, имеющая хорошие отношения с Трампом, может стать посредником в переговорах по этой теме между ЕС и Штатами. По данным источника, она планирует добиться взаимных тарифов в 10%.

Напомним, президент США заявил о пошлинах в 20% на импорт товаров из ЕС Дональд Трамп. Об этом он сообщил в ночь на 3 апреля.

До этого стало известно, что Мелони отменила запланированные на 3 апреля мероприятия, чтобы принять участие в разработке порядка действий в ответ на введение пошлин со стороны администрации США.

3 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Европа готовит первый «контрманевр» в ответ на пошлины Трампа.