Генсек НАТО уклонился от прямого ответа по Тайваню

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал прямо отвечать на вопрос о возможной поддержке стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в случае расширения конфликта вокруг Тайваня. Об этом сообщает Japan Times.

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«Давайте не углубляться в детали вопросов о "если". Я понимаю, о чем вы спрашиваете, но я считаю, что это неправильно, если я буду углубляться в это», — ответил политик.

Тем не менее Рютте отметил, что НАТО и страны АТР продолжают совместную оценку ситуации в регионе. Также генсек НАТО признал растущую военную активность Китая.

19 марта министерство обороны Тайваня во время ежегодных военных учений обнародовало дату потенциального китайского вторжения. Им стал 2027 год.