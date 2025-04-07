Камала Харрис, кандидат от Демократической партии на выборах президента США, в случае своего избрания могла бы спровоцировать ядерную войну с РФ. Как сообщает «КП», об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его мнению, победа Дональда Трампа на президентских выборах значительно снизила вероятность обострения ситуации на Украине до использования ядерного оружия.

«Если бы на этих выборах победила Камала Харрис, я считаю, что к этому лету мы уже были бы вовлечены в глобальный ядерный конфликт с Россией из-за Украины», — отметил аналитик.

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Ранее Риттер заявил, что США готовы принять большинство условий России по урегулированию украинского конфликта. При этом ни Евросоюз, ни сама Украина не смогут противостоять Соединенным Штатам в этом вопросе.