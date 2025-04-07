Еще одна смерть в монаршей семье: принцы Уильям и Гарри переживают утрату

Скончался очень значимый для сыновей принцессы Дианы человек.

В британской королевской семье настал траурный день. Стало известно о смерти Грэма Крейкера, который в течение 12 лет был личным охранником принцев Гарри и Уильяма. До этого сотрудник полиции сопровождал их мать, принцессу Диану. После ее гибели Крейкер был приставлен к ее наследникам. На церемонии прощания с принцессой именно он следовал за сыновьями покойной, когда те шли за катафалком. С тех пор охраннику доверили охранять детей на постоянной основе. Он покинул королевское семейство только в 2001, когда настало время выйти на пенсию.

Известно, что в последние годы жизни Крейкер работал волонтером в одном из творческих центров Британии. Коллеги тяжело восприняли известие о его смерти. Они называли Грэма «свои собственным Джеймсом Бондом», подчеркивая тем самым свое уважение к уже пожилому, но очень ответственному и человеколюбивому сотруднику.

«Наши разбитые сердца скорбят вместе с его семьей и всеми, кто его знал. Покойся с миром, Крекерс, мы позаботимся о том, чтобы тебя помнили за барной стойкой, и поднимем за тебя бокал этим вечером», — говорится в сообщении пресс-службы центра.

В королевской семье новость пока никак не прокомментировали, хотя доподлинно известно, что Уильям и Гарри очень доверяли Крейкеру, почти как родственнику. Вот что рассказывал телохранитель в одном из архивных интервью о самом печальном и памятном дне своей работы в резиденции монархов: «Я стоял в задней части катафалка, и Уильям посмотрел на меня и угадал. Я посмотрел на него и кивнул. Уильяму было приятно, что я провожал его маму в последний путь».

В июле прошлого года Уильям пережил еще одну утрату. Скончался Лорд Роберт Феллоуз, его дядя, поддерживавший Елизавету II после смерти Леди Ди. Он был личным советником монархини и помогал ей в самый непростой период жизни.