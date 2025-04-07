Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя на брифинге заявления США и Израиля о возможных ударах по Ирану в случае срыва сделки по ядерной программе, предупредил, что вооруженные силы республики готовы дать жесткий ответ на любой акт агрессии.

"Мы со всей силой ответим на любое нападение и агрессию", - приводит ТАСС слова Багаи.

Иранский дипломат также подчеркнул, что "вооруженные силы республики постоянно совершенствуют свою способность противостоять любым угрозам".

Он добавил, что те, кто угрожает Ирану, должны знать, что немедленно получат "всеобъемлющий ответ".

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Багаи резюмировал, что ответ Ирана будет "жестким".