США поставляли Китаю мясо с плесенью и сальмонеллой

Китай приостановил разрешения на экспорт мяса птицы и сорго для нескольких американских компаний. Главное таможенное управление (ГТУ) Китая приняло решение остановить действие разрешений на экспорт продукции нескольких компаний США. Причиной стали плесень и сальмонелла в продукции, сообщают издания КНР.

© РИА Новости

Экспортные разрешения для указанных товаров из США были временно приостановлены после того, как проверки, проведенные китайской таможенной службой, выявили наличие зеараленона и плесени в американском сорго, а также обнаружение сальмонеллы в мясе птицы и костной муке, пишет Xinhua. Приостановлен экспорт товаров таких компаний, как C&D (USA) Inc., American Proteins Inc., Mountaire Farms of Delaware Inc. и Darling Ingredients.

Кроме этого, ГТУ также немедленно приостановило поставки мяса птицы с предприятий Mountaire Farms of Delaware и Coastal Processing LLC из-за обнаружения запрещенного препарата фурацилин. Эти мера были предприняты с целью обеспечения защиты здоровья потребителей и безопасности агропромышленного сектора Китая.