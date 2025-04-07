Страус ущипнул экс-премьера Британии Джонсона

Страус ущипнул экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в американском сафари-парке.

Любопытная экзотическая птица подошла к автомобилю, где сидел политик, и просунула голову в окно. Судя по видео, разлетевшемуся в соцсетях, страус решил попробовать руку Джонсона на вкус.

Ранее Джонсон снял на видео полёт на истребителе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя кадры, отметила, что Джонсон как бы показывает, что ему «нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей».