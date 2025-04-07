Стало известно о коробке Макрона с необычным содержимым

Политический обозреватель Оливье Бомон рассказал о коробке президента Франции Эммануэля Макрона с необычным содержимым. Соответствующий отрывок из его книги «Трагедия Елисейского дворца» публикует издание Le Parisien.

Так, стало известно, что французский лидер испытывает раздражение, когда видит, что кто-то из гостей перед ним щурится от солнца. В таких случаях Макрон предлагает им солнцезащитные очки, которые, по словам журналиста, имеют нелепый дизайн. Бомон уточнил, что в коробке хранится около двадцати пар поношенных аксессуаров.

«Я даже задаюсь вопросом, не смешно ли ему в глубине души видеть нас в них. Мы выглядим такими глупыми», — высказался обозреватель.

Ранее Оливье Бомон также рассказал, что Эммануэль Макрон чрезмерно использует туалетную воду марки Dior.