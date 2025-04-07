Украинские хакеры атаковали крупнейшего провайдера ЛНР «Луганет»

В Луганской народной республике крупнейший провайдер «Луганет» стал жертвой мощной хакерской атаки, что привело к приостановке доступа в интернет для банковских отделений и других пользователей.

В ЛНР один из крупнейших провайдеров «Луганет» подвергся атаке украинских хакеров, в результате чего был временно прекращен доступ к интернету. Атака началась 6 апреля и привела к масштабным сбоям, сообщает ТАСС.

В сообщении в телеграм-канале провайдера отмечается, что атака небывалой по своей мощи затронула ресурсы сети «Луганет», принадлежащей ООО «Арта». Доступ к интернету был приостановлен, что вызвало перебои в работе банков и терминалов.

Компания «Луганет» является крупнейшим провайдером интернет-каналов в регионе и обслуживает отделения ПСБ, Сбербанк, а также банкоматы и POS-терминалы. Полное восстановление доступа к интернету планируется к 15:00 7 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке, которая нарушила работу государственных систем Словакии. Минюст Украины ранее сообщал о масштабном сбое в работе госреестров. Также украинские хакеры украли секретный документ Вооруженных сил Украины.