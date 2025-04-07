Пингвины и апокалипсис: лучшие шутки о тарифах Дональда Трампа

Александр Котлеткин
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Дональд Трамп и таблица падения мировых финансовых индексов
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Дональд Трамп и таблица падения мировых финансовых индексов 
© Соцсети
Дональд Трамп смотрит на падение мировых финансовых индексов
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Дональд Трамп смотрит на падение мировых финансовых индексов 
© Соцсети
"Тарифмэн"
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"Тарифмэн" 
© Соцсети
"Плати тарифы!"
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"Плати тарифы!" 
© Соцсети

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Пингвины призывают США оставить их в покое
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Пингвины призывают США оставить их в покое 
© Соцсети
Дональд Трамп и Джей Вэнс на встрече с пигвином
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Дональд Трамп и Джей Вэнс на встрече с пигвином 
© Соцсети
"Трамп стреляет себе в ногу"
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"Трамп стреляет себе в ногу" 
© Соцсети
"Протесты простив политики Дональда Трампа"
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"Протесты простив политики Дональда Трампа" 
© Соцсети
Пигвины жгут автомобиль Tesla - символ политического союза Дональда Трампа и Илона Маска
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Пигвины жгут автомобиль Tesla - символ политического союза Дональда Трампа и Илона Маска 
© Соцсети

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"Моя работа почти закончена"
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"Моя работа почти закончена" 
© Соцсети
Тарифы Трампа против планет и сказочных стран
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Тарифы Трампа против планет и сказочных стран 
© Соцсети
"Всем по тарифу!"
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"Всем по тарифу!" 
© Соцсети

Во всем мире продолжает развиваться масштабный экономический кризис, вызванный экспортными пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом. Сегодня утром вновь обвалились биржи крупнейших азиатских рынков. Так, после открытия торговой площадки в Японии индекс Nikkei снизился на 6,46%. Фондовый индекс Тайваня упал еще сильнее — на 9,8%. С одним из самых масштабных биржевых крахов в истории столкнулась Гонконгская фондовая биржа, чей индекс Hang Seng в понедельник просел более чем на 13%.

Американский рынок также пострадал из-за начала торговой войны. Основные биржевые индексы США на прошлой неделе снизились на 5% и более. Падают в цене и криптовалюты. Стоимость биткоина опустилась ниже $75 000 впервые с начала ноября 2024 года. Ethereum упал до самого низкого уровня с марта 2023-го. По подсчетам экспертов, инвесторы и компании по всему миру из-за тарифного кризиса потеряли уже несколько триллионов долларов США.

Несмотря на плачевную ситуацию в глобальной торговле и угрозу нового мирового финансового кризиса, пользователи интернета не унывают и продолжают с юмором встречать все новые и новые вызовы современности.

Лучшие шутки на тему тарифов Дональда Трампа — в галерее "Рамблера".

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