Во всем мире продолжает развиваться масштабный экономический кризис, вызванный экспортными пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом. Сегодня утром вновь обвалились биржи крупнейших азиатских рынков. Так, после открытия торговой площадки в Японии индекс Nikkei снизился на 6,46%. Фондовый индекс Тайваня упал еще сильнее — на 9,8%. С одним из самых масштабных биржевых крахов в истории столкнулась Гонконгская фондовая биржа, чей индекс Hang Seng в понедельник просел более чем на 13%.

Американский рынок также пострадал из-за начала торговой войны. Основные биржевые индексы США на прошлой неделе снизились на 5% и более. Падают в цене и криптовалюты. Стоимость биткоина опустилась ниже $75 000 впервые с начала ноября 2024 года. Ethereum упал до самого низкого уровня с марта 2023-го. По подсчетам экспертов, инвесторы и компании по всему миру из-за тарифного кризиса потеряли уже несколько триллионов долларов США.

Несмотря на плачевную ситуацию в глобальной торговле и угрозу нового мирового финансового кризиса, пользователи интернета не унывают и продолжают с юмором встречать все новые и новые вызовы современности.

Лучшие шутки на тему тарифов Дональда Трампа — в галерее "Рамблера".