Пингвины и апокалипсис: лучшие шутки о тарифах Дональда Трампа
Во всем мире продолжает развиваться масштабный экономический кризис, вызванный экспортными пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом. Сегодня утром вновь обвалились биржи крупнейших азиатских рынков. Так, после открытия торговой площадки в Японии индекс Nikkei снизился на 6,46%. Фондовый индекс Тайваня упал еще сильнее — на 9,8%. С одним из самых масштабных биржевых крахов в истории столкнулась Гонконгская фондовая биржа, чей индекс Hang Seng в понедельник просел более чем на 13%.
Американский рынок также пострадал из-за начала торговой войны. Основные биржевые индексы США на прошлой неделе снизились на 5% и более. Падают в цене и криптовалюты. Стоимость биткоина опустилась ниже $75 000 впервые с начала ноября 2024 года. Ethereum упал до самого низкого уровня с марта 2023-го. По подсчетам экспертов, инвесторы и компании по всему миру из-за тарифного кризиса потеряли уже несколько триллионов долларов США.
Несмотря на плачевную ситуацию в глобальной торговле и угрозу нового мирового финансового кризиса, пользователи интернета не унывают и продолжают с юмором встречать все новые и новые вызовы современности.
Лучшие шутки на тему тарифов Дональда Трампа — в галерее "Рамблера".