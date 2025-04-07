Обзор иноСМИ: «Могут ли США провалиться в недра Земли?»,  британцев готовят к жизни без света

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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«Могут ли США провалиться в недра Земли?»

Северная Америка тонет, и связано это не с очередной прихотью президента США Дональда Трампа, пишет испанская газета ABC. Речь идет не об экономическом, политическом или социальном, а о геологическом коллапсе - о «затоплении» большой части тектонической плиты, на которой расположены США.

Группа ученых-геологов из Техасского университета пришла к выводу, что расположенная под территорией США древняя литосферная плита утягивает огромные участки земной коры в глубины мантии, магматического слоя толщиной в три тысячи километров, который находится между раскаленным ядром Земли и поверхностью планеты. Ученые рассказали, что гигантские «сгустки» породы отрываются от основания континентальной коры и погружаются в мантию. В основном это происходит под обширной территорией от Мичигана до Небраски и Алабамы, но касается такое «просачивание» всего континента. Ученые отметили, что процессы в мантии чрезвычайно медленные, их результаты станут заметны в масштабах сотен миллионов или даже миллиардов лет.

Британцев призвали готовить «наборы для выживания»

Эксперты по безопасности призвали британцев подготовить «наборы для выживания», рассчитанные на как минимум 72 часа. Как рассказал таблоид Daily Mail, такая рекомендация связана с «опасениями по поводу заговора России с целью саботажа британских трубопроводов». После закрытия угольных электростанций Британия стала больше зависеть от поставок газа и электроэнергии из-за рубежа, подчеркивает издание. Почти 40 процентов поставок газа в страну приходится на Норвегию, причем большая часть топлива поступает по единственному трубопроводу Лангелед протяженностью в 1100 километров.

Из-за морозов прошлой зимой Британия оказалась близка к отключению электроэнергии (страну спасли только аварийные резервы и электричество, импортируемое по дну из Дании, подчеркивает Daily Mail), и теперь эксперты по безопасности утверждают, что британским домохозяйствам стоит последовать примеру ЕС, который рекомендовал гражданам подготовить трехдневные «наборы для выживания». В такие наборы следует включать воду, нескоропортящиеся продукты, лекарства, радиоприемник на батарейках, фонарик, документы и швейцарский армейский нож.

Почти 80 процентов республиканцев выступили против помощи Украине

Опрос, проведенный газетой The Wall Street Journal, показал, что разногласия по поводу внешней политики между двумя главными политическими партиями США превратились в «пропасть». Избиратели-республиканцы все чаще выступают против помощи Украине, свободной торговли и международных обязательств Америки.

Около 81 процента опрошенных республиканцев согласны с тем, что союзники США не взяли на себя достаточно ответственности за собственную оборону. По мнению подавляющего большинства республиканских респондентов, США должны перестать использовать налоги своих граждан для защиты других стран. В то же время 83 процента избирателей-демократов согласились с альтернативным утверждением, что международные союзы являются источником силы США и должны поддерживаться налогами американцев. Кроме того, 83 процента демократов поддержали продолжение финансовой помощи Украине, а 79 процентов республиканцев выступили против этого. Сходятся сторонники разных политических партий в одном - страну не стоить расширять за счет Гренландии и Канады: 62 процента опрошенных избирателей разных взглядов назвали это плохой идеей.

«Почему советский истребитель Як-3 был идеалом своей эпохи»

Истребитель Як-3 - непреходящий символ советского сопротивления и стойкости в самые мрачные дни Великой Отечественной войны, пишет американский портал The National Interest. Советское контрнаступление против нацистов вылилось в «одно из величайших крещений огнем, которое когда-либо переживала какая-либо военная сила», подчеркнул автор статьи. Частью этой фазы было создание инновационных систем - от основных боевых танков СССР до боевых самолетов. Одним из знаковых истребителей был Як-3 (по имени авиаконструктора Александра Яковлева), который стал основой советских ВВС во время Второй мировой войны и оказывал влияние на авиацию страны на протяжении десятилетий.

Як-3 поступил на вооружение в 1944 году с целью превзойти новейшие нацистские самолеты - Messerschmitt Bf 109G и Focke-Wulf Fw 190. Александр Яковлев и его команда усовершенствовали дизайн Як-1, отдав приоритет снижению веса и аэродинамической эффективности. Как отмечает NI, Як-3 был «мечтой минималиста». Весом около 2,6 тонны при полной загрузке, он был значительно легче многих своих современников, что способствовало его выдающейся маневренности. Относительно небольшой размер Як-3 и малый радиус поворота сделали его мастером боев на малых и средних высотах, где и происходило большинство сражений. Як-3 был оснащен двигателем Климова ВК-105ПФ-2 V-12 с жидкостным охлаждением и мощностью в 1300 лошадиных сил, что позволяло самолету развивать максимальную скорость около 650 километров в час. Это сделало Як-3 одним из лучших боевых самолетов по ускорению в бою и набору высоты - высоты в пять тысяч метров он достигал всего за четыре минуты.

«Зачем жителей ЕС запугивают Россией»

На прошлой неделе в Евросоюзе царили «слегка панические настроения», поскольку жителей стран ЕС призвали готовиться к надвигающейся катастрофе, рассказал автор портала UnHerd Томас Фази. ЕС представил свою Стратегию готовности, в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, включая стихийные бедствия и военные конфликты. По словам Фази, эта стратегия «черпает вдохновение из Польши», где застройщики теперь обязаны включать бомбоубежища в планы новых зданий, и Германии, которая возрождает схемы гражданской обороны времен холодной войны с помощью приложения геолокации бункеров. Не отстает и Норвегия, советующая жителям страны запасаться таблетками йода на случай ядерной атаки.

В рамках новой стратегии ЕС рекомендует свои жителям собрать предметы первой необходимости, включая еду, воду и лекарства как минимум на трое суток. Какими бы смехотворными ни казались эти приготовления, они должны беспокоить всех, заявил автор статьи. По его мнению, Стратегия готовности - лишь последний слой в «архитектуре контроля», которая выстраивалась десятилетиями. Основная идея проста и бесконечно повторяется: европейцев пытаются убедить, что Россия начнет полномасштабную атаку на ЕС в ближайшие годы, особенно если Украина не добьется успеха в конфликте. Фази заявил, что запугивание европейцев Россией необходимо Брюсселю, чтобы еще больше консолидировать власть на наднациональном уровне, повышая роль Еврокомиссии в обеспечении безопасности и реагировании на кризисы - областях, традиционно находившихся под национальным контролем.