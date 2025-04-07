Преподаватель МГИМО объяснил, почему нельзя называть Китай Поднебесной

Название "Поднебесная" уже давно вошло в обиход как в литературе, так и во многих СМИ, однако, правильно ли люди применяют этот термин по отношению к Китаю?

"За пределами Китая понятие "Поднебесная" зачастую воспринимают как поэтический синоним. Это не совсем верно, ведь в большинстве случаев под этим словом подразумевается весь мир, а не только Китай. С другой стороны, китайская культура, особенно древняя, предельно китаецентрична, поэтому отчасти можно сказать, что для китайцев Китай - это и есть весь мир", - считает кандидат исторических наук, преподаватель китайского языка МГИМО Илья Гутин, указывая на сложный дуализм этого термина.

Так в чем, собственно говоря, заключается разница этих двух понятий? Для этого нам нужно будет рассмотреть лингвистический и исторический аспекты. Сами китайцы не называют свою страну ни Китаем, ни словом "China", а называют ее Чжунго (中国), что при переводе на русский означает "Срединное государство". По сути "Срединное государство" в историческом плане - это либо централизованное китайское государство, либо китайские княжества, противостоящие варварам в период раздробленности, в то время как "Поднебесная", или Тянься (天下) - это весь мир или все, что находится под небом.

Отдельно стоит подчеркнуть важность неба для китайской истории. Небо (по-китайски - 天, Тянь) - это высшая сила, символ принадлежности к сакральному миру. Думаю, что многие слышали термин "мандат неба", но, возможно, не все до конца понимают его значение для китайской культуры. Мандат Неба (天命, Тяньмин) - это исторически центральное и важнейшее понятие китайской политической идеологии, влияние которого распространено в Китае и сейчас. То есть, по сути, это не какая-то вещь, а право на властвование, данное небесами. Логика очень проста: если ты пришел к власти, то это значит, что небеса дали тебе нужные ресурсы и силы, чтобы прийти к этой власти, а соответственно, даровали тебе Мандат Неба. Собственно говоря, поэтому и монгольская империя Юань, где правила династия Чингизидов, и маньчжурская Цин, где у власти был род Айсингиоро, правили Китаем в определенные периоды истории, хоть спокойными годы их правления и не назовешь.

Теперь возвращаемся к термину Поднебесная. Император в китайской истории также именовался Сыном Неба (天子，Тяньцзы) и был воплощением божественности на земле. Соответственно Поднебесная - это все, чем управляют небеса и сын неба, однако это никогда не обозначало китайское государство в нашем понимании, а было гораздо более широким понятием. Например, в истории Китая были не только периоды единого государства под властью какой-либо династии, но и периоды раздробленности, такие как период Вёсен и Осеней, период Воюющих Царств, Троецарствие, периоды шести и пяти династий. Во все эти этапы истории в Китае было множество княжеств, но при этом понятие Поднебесная никуда не пропадало. Земли варваров, лежащие за пределами китайского мира, также всегда считались частью Поднебесной, так как тоже находились под властью Неба.

Теперь следует вернуться к понятию о китаецентричности. На самом деле это объяснить довольно просто. Хоть Китай с давних времен и торговал с другими странами через Великий Шелковый Путь, но все-таки люди, находящиеся по ту сторону гор и пустынь, являлись некой загадкой: у них была своя культура, своя философская мысль, свои традиции, поэтому нельзя сказать, что они не были частью мира - они были, но совсем другое дело то, что они не были частью китайского сознания. То есть, в прошлом Китай не мыслил себя целым миром, но больше ориентировался на знакомые ему культуры и регионы. Позднее, вследствие глобальной интеграции, Китай получил больше знаний о других культурах, находящихся очень далеко от него, поэтому в современном понимании для Китая Поднебесная - это действительно весь мир, в котором есть место всем людям. Таким образом, называть Китай Поднебесной - абсолютно неверно с точки зрения китайского восприятия.