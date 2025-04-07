Уолтц пригласил журналиста в секретный чат из-за неправильно сохраненного номера

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц пригласил журналиста Джеффри Голдберга в чат в мессенджере Signal по причине того, что некорректно сохранил номер другого чиновника. Об этом информирует телеканал CBS, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что Уолтц добавил номер главреда журнала The Atlantic, приняв его за номер Брайана Хьюза, пресс-секретаря Совета национальной безопасности США. Как выяснилось, минувшей осенью Хьюз переправил Уолтцу письмо журналиста, с которым тот обратился в предвыборный штаб Трампа. При этом Хьюз сказал помощнику Трампа, что у него новый номер мобильного, и попросил Уолтца добавить его в свою телефонную книгу. Однако, в списке контактов Уолтца вместо номера Хьюза почему-то оказался телефон Голдберга.

Кроме того, отмечается, что в Белом доме была проведена внутренняя проверка, которая показала, что ни Уолтц, ни Хьюз не контактировали с журналистом.