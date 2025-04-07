Уолтц пригласил журналиста в секретный чат из-за неправильно сохранённого номера

Российская Газета

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц пригласил журналиста Джеффри Голдберга в чат в мессенджере Signal по причине того, что некорректно сохранил номер другого чиновника. Об этом информирует телеканал CBS, ссылаясь на свои источники.

Уолтц пригласил журналиста в секретный чат из-за неправильно сохраненного номера
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Сообщается, что Уолтц добавил номер главреда журнала The Atlantic, приняв его за номер Брайана Хьюза, пресс-секретаря Совета национальной безопасности США. Как выяснилось, минувшей осенью Хьюз переправил Уолтцу письмо журналиста, с которым тот обратился в предвыборный штаб Трампа. При этом Хьюз сказал помощнику Трампа, что у него новый номер мобильного, и попросил Уолтца добавить его в свою телефонную книгу. Однако, в списке контактов Уолтца вместо номера Хьюза почему-то оказался телефон Голдберга.

Кроме того, отмечается, что в Белом доме была проведена внутренняя проверка, которая показала, что ни Уолтц, ни Хьюз не контактировали с журналистом.

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