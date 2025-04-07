Зурабишвили назвали сторонницей войны на Украине

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили как стипендиантка Института Маккейна является сторонницей продолжения военных действий на Украине, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Институт Маккейна – это институт активистов войны, который противостоит установлению мира на Украине. Саломе Зурабишвили работает в нем, получает там деньги», – сказал он.

По его словам, «Институт Маккейна выступал и за вовлечение в военные действия Грузии, за то, чтобы наша страна вела партизанскую войну».

Как сказал Шалва Папуашвили, «экс-президент служит в институте, который готовил для Грузии сценарий военных действий, жертв среди наших военных и гражданского населения».

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Накануне Зурабишвили выступила в Париже на митинге сторонников президента Франции Эммануэля Макрона, призвав Францию и другие страны ЕС «не допустить узурпацию власти в Грузии «пророссийскими силами».