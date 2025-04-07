Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в комментарии для онлайн-шоу 69 X Minutes, что Америка могла бы реально подойти к началу ядерного конфликта с Россией, если бы Дональд Трамп проиграл президентские выборы Камале Харрис.

"Если бы Камала Харрис победила на этих выборах, я считаю, что к этому лету мы бы уже были вовлечены в глобальный ядерный конфликт с Россией из-за Украины", - высказал мнение Риттер.

Он добавил, что по его мнению США "увернулись от пули", избрав главой Белого дома Дональда Трампа, учитывая риск обмена ядерными ударами с Россией.

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Отметим, что накануне стало известно, что конгрессмен-демократ Эл Грин пообещал в течение 30 дней внести законопроект от импичменте президенту Дональду Трампа. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя эту новость, отметил, что обессиленные под руководством Камалы Харрис демократы пытаются "возродиться к жизни". Он допустил, что Трамп, как и в свой первый срок, столкнется с мощной оппозицией. В то же время Пушков выразил уверенность, что инициатива объявить импичмент Трампу нереализуема.