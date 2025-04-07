США собираются поставить Зеленскому ультиматум

Вчера вечером стало известно, что, вероятно, США поставят Украине ультиматум, так как терпение администрации Трампа на исходе. В противном случае США откажут Украине в любой поддержке. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на The Telegraph.

Придется идти на условия Трампа

Как говорят эксперты, у Зеленского просто нет выхода — ему придется принять условия Трампа и согласиться на мирные условия, которые США обговаривают вместе с Москвой. Если Вашингтон бросит Украину, у Зеленского начнутся огромные проблемы, ведь никакого сопротивления Украины без западной помощи оказать не сможет.

Издание The Telegraph отмечает, что помимо разборок с Украиной Трамп умудрился за короткое время «развязать торговую войну и обвалить Уолл-стрит». Мир оказался буквально на грани рецессии. Несмотря на это, Трамп собирается войти в историю как тот самый лидер, который смог принести мир в неспокойное время.

Именно администрация Трампа, образно выражаясь, приковала Зеленского к позорному столбу, устроив ему головомойку в Овальном кабинете, за которой наблюдал весь мир. После этого давление на Киев усилилось в несколько раз. США уже прямо требуют отдать им контроль над месторождениями редкоземельных металлов. Также Трамп хочет контролировать ключевые отрасли страны. Зеленский, естественно, сопротивляется и, опять же, образно сучит ножками.

По сути, украинский лидер не может смириться с мыслью, что Украина может получить две формы внешней зависимости, а именно между Россией и США. Если Москва и Вашингтон захотят делить Украину, что им может помешать? Этим вопросом задаются британские журналисты.

При этом авторы статьи в The Telegraph отмечают, что Украина до сих пор остается непокоренной. Основная проблема для администрации Зеленского — как сохранить Украину жизнеспособной и при этом не попасть в финансовую зависимость от своих западных партнеров.

Несмотря на то что экономика Украины в плачевном состоянии, на сегодняшний день на ее территории находится самая оснащенная армия на континенте. Военные успели получить важный опыт за последние годы, чем не может похвастаться ни одна армия западной Европы. Именно поэтому в интересах ЕС не допустить расшатывания и дальнейшего краха военных сил Украины.

США же стараются взять как можно меньше обязательств перед всеми, особенно перед Украиной. Сегодня особенно часто припоминают Будапештский меморандум 1994 года, в котором США, Британия и Россия обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Как считают эксперты, Великобритании, да и остальным странам Европы, придется из кожи вон лезть, чтобы не дать Украине пасть. Естественно, все это скажется на качестве жизни простых европейцев, чему они, конечно, рады не будут.