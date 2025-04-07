Дерипаска подал в суд на британских разведчиков

Российский миллиардер Олег Дерипаска обратился в Высокий суд Англии и Уэльса с иском против разведывательного подразделения международной консалтинговой компании CT Group и ее бывших сотрудников. По информации издания «Ведомости», Дерипаска требует предоставить от них информацию о происхождении документа насчет «Трехгорной мануфактуры», на основании которого с бизнесмена пытались взыскать 395 млн долларов.

«Олег Дерипаска и его кипрская компания Filatona Trading подали иск в Высокий суд Англии и Уэльса к разведывательному подразделению международной консалтинговой CT Group и ее бывшим сотрудникам. <...> Ответчиками по делу проходят британская CT Solutions and Private Advisory, Юджин Керли и Лия Джеймс», — пишут журналисты, ссылаясь на судебные документы.

Дополнительные подробности касаются обстоятельств, при которых документ был использован. Отчет, который якобы подтверждает позиции одной из сторон в споре за право владения «Трехгорной мануфактурой», оказался спорным. Адвокаты Дерипаски указали на несоответствия в датах и содержании документа, что привело к обвинениям в адрес юридической фирмы Quinn Emanuel в рамках незаконного получения значительной суммы денег.

Дело о «Трехгорной мануфактуре» стало одним из ключевых в правовой биографии Олега Дерипаски, который уже имел опыт судебных разбирательств, включая защиту своей репутации в споре с журналистами. В том споре он добился мирового соглашения с Татьяной Фельгенгауэр (признана в РФ иноагентом) и Александром Плющевым (признан в РФ иноагентом).