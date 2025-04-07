Заседание суда по делу Гуцул приостановили из-за сообщения о минировании

Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд в Кишиневе, однако заседание приостановили из-за сообщения о минировании, заявил депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Вадим Фотеску. Он назвал происходящее цирком, пишет ТАСС.

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Нам объявили, что поступил звонок и здание суда якобы заминировано. Сейчас начнутся стандартные проверки, — сообщил Фотеску.

Организаторы митинга попросили участников отступить от здания суда. К его входу подъехали сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов.

В суде будет решаться вопрос об аресте Гуцул на 30 суток. Перед заседанием, которое проходит в закрытом режиме, она успела сказать журналистам, что «держится».

Ране советник башкана Гагаузии Юрий Кузнецов заявил, что арест Гуцул является беспрецедентным случаем. Он обратил внимание, как дважды прокуроры по разным делам потребовали арестовать одного человека. По словам политика, это недопустимо и представляет собой давление.

Гуцул тем временем сообщила, что не намерена отказываться от своего поста. Глава Гагаузии подчеркнула, что она никогда не сбежит из страны. Политик также добавила, что ее двухлетний сын скучает по ней, а также пожелала здоровья всем детям республики.