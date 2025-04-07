Основной и наиболее эффективной гарантией безопасности для Украины является ее армия. Об этом в своем Telegram-канале написал глава государства Владимир Зеленский.

«Самая первая <...> для Украины гарантия нашей безопасности — это Силы обороны нашего государства и Силы безопасности, соответствующая мотивация, обеспечение, весь необходимый оборонный потенциал», — отметил он.

По словам украинского лидера, армия страны должна обладать достаточными силой и возможностями. От этого зависит состояние всей архитектуры безопасности государства, подчеркнул Зеленский.

В связи с этим он призвал граждан никогда не забывать, что многое на Украине зависит от работы военнослужащих.

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4 апреля государственный секретарь США Марко Рубио обратился к Европейскому союзу (ЕС), призвав его разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины. Как он сказал, в нынешней ситуации региональному содружеству следует «меньше говорить и больше действовать».

В тот же день Зеленский заявил, что «понимание» по срокам и условиям размещения иностранного военного контингента на Украине наступит примерно через месяц.