Парад Победы посетит рекордное число иностранных гостей за девять лет

Число иностранных гостей, которые примут участие в Параде Победы в Москве 9 мая, составило 17 человек, что стало рекордом за последние девять лет, выяснил корреспондент NEWS.ru. Речь идет в том числе о председателе КНР Си Цзиньпине, президентах Белоруссии Александре Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарте Токаеве, Таджикистана Эмомали Рахмоне, Киргизии Садыре Жапарове и Узбекистана Шавкате Мирзиееве.

Кроме того, участие в мероприятии подтвердили лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Палестины Махмуд Аббас, Кубы Мигель Диас-Канель, Республики Сербской Милорад Додик и Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Также на Параде Победы ожидается присутствие премьер-министров Словакии Роберта Фицо, Индии Нарендры Моди, Армении Никола Пашиняна и генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама.

В прошлом году на День Победы в Москву приехали восемь иностранных гостей. Среди них были лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. При этом в 2015 году на Параде Победы присутствовали сразу 26 зарубежных гостей.

Одним из последних свое участие в Параде Победы в Москве в 2025 году подтвердил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Как отметил его пресс-секретарь Шерзод Асадов, лидер страны будет присутствовать на праздничных мероприятиях.