ЕС отказал Эстонии и Литве в средствах на создание "стены дронов" на границах

Эстония и Литва не получили от Евросоюза финансирование на создание "стены дронов" для защиты границ с помощью беспилотников. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на МВД Литвы.

"Пограничные службы Эстонии и Литвы ранее подали заявку на финансирование ЕС проекта по использованию дронов, целью которого было создание на границе так называемой стены дронов, однако проект не получил финансирование. Эстония была основным заявителем, Литва была партнером", - говорится в заявлении ведомства.

В мае 2024 года Агне Билотайте, занимавшая тогда пост главы МВД Литвы, заявила, что Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились создать "стену дронов" для защиты границ с помощью БПЛА.