Политик из США обратилась к американцам с необычной просьбой

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин попросила американцев купить пиво ее сыну. Как сообщает aif.ru, об этом она написала в X, связав свою просьбу с днем рождения молодого человека.

К публикации Грин прикрепила ссылку на аккаунт в Venmo, с помощью которого люди могут раздельно платить по счетам.

«У моего малыша день рождения!! Ему 22!! Я так его люблю! Купите ему пиво!» — добавила парламентарий.

Через несколько минут политик удалила свой пост, однако пользователи соцсети успели сделать скриншоты. Неизвестно, сама Грин писала эту публикацию, или же кто-то получил доступ к ее аккаунту.