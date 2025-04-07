Политик из США обратилась к американцам с необычной просьбой
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин попросила американцев купить пиво ее сыну. Как сообщает aif.ru, об этом она написала в X, связав свою просьбу с днем рождения молодого человека.
К публикации Грин прикрепила ссылку на аккаунт в Venmo, с помощью которого люди могут раздельно платить по счетам.
«У моего малыша день рождения!! Ему 22!! Я так его люблю! Купите ему пиво!» — добавила парламентарий.
Через несколько минут политик удалила свой пост, однако пользователи соцсети успели сделать скриншоты. Неизвестно, сама Грин писала эту публикацию, или же кто-то получил доступ к ее аккаунту.