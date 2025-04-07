Документы ЦРУ, рассекреченные в 2020 году, пролили свет на масштабную операцию американской разведки по поиску Адольфа Гитлера, которая велась спустя годы после официального окончания Второй мировой войны. Несмотря на то, что союзники объявили о самоубийстве фюрера в апреле 1945 года, американские агенты в течение следующего десятилетия не исключали возможность его побега в Южную Америку. Об этом пишет Daily Mail.

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«Согласно многочисленным отчетам из архивов ЦРУ, в 1950-х годах агенты в Южной Америке были убеждены, что диктатор все еще жив, и изменили его имя, чтобы оставаться под прикрытием», – сообщает газета.

В одном из отчетов ЦРУ указывалось, что в Колумбии в 1954 году оказалась получена фотография мужчины, внешне схожего с Гитлером. Изображение, как утверждалось, сделано бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который якобы регулярно общался с человеком, скрывавшимся под именем Адольф Шриттельмайор. На фото он сидел на скамейке в Тунхе рядом с Ситроеном. Источник, известный под кодовым именем ЧИМЕЛОДИ-3, сообщил, что фото было сделано тайно и передано американским агентам в сентябре 1955 года.

По другим данным, вскоре после окончания войны Военное министерство США уведомило ФБР о возможном убежище Гитлера в Аргентине – в отеле города Ла-Фальда, который принадлежал семье, поддерживавшей нацистов и лично знакомой с фюрером. Отель предполагался в качестве возможного укрытия в случае поражения Германии.

В отчете от 3 октября 1955 года утверждалось, что Ситроен уверял своих собеседников: Гитлер больше не может быть преследуем как военный преступник, так как с конца войны прошло уже десять лет. Несмотря на скептицизм в рядах разведки и отсутствие конкретных доказательств, расследование продолжалось как минимум до ноября 1955 года. Агентам было поручено установить контакт с неким Гиреллой, чтобы прояснить детали дела.

Вскоре после этого в одном из меморандумов прозвучало признание о малой вероятности получить существенные результаты: след терялся, ресурсы расходовались, а новых подтверждений не поступало.

В марте 2025 года президент Аргентины Хавьер Милей распорядился обнародовать все государственные архивы, касающиеся нацистов, скрывавшихся в стране.

Ранее на Украине высказали мнение, что Владимир Зеленский представляет собой угрозу, превосходящую ту, которую когда-то олицетворял Адольф Гитлер.