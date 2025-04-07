Израиль заявил о возможном возобновлении поставки помощи в Газу без перемирия

Израиль сообщил о готовности возобновления гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на отсутствие соглашения о перемирии с ХАМАС, при этом планируется изменить способ доставки грузов, чтобы они не попадали к радикалам.

Израиль рассматривает возможность возобновления гуманитарных поставок в Газу, даже не достигнув перемирия с ХАМАС.

Как передает ТАСС, ссылаясь на канал Al Hadath, обсуждается новый способ доставки помощи, который исключит доступ радикального движения к гуманитарным грузам.

Решение о возобновлении поставок должно быть одобрено на политическом уровне израильской стороны. Напомним, что ранее, в январе, при посредничестве Египта, Катара и США, было достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, но оно не было продлено из-за разногласий по плану спецпредставителя США.

В результате введенной блокады более 80% гуманитарных поставок в Газу были заблокированы, что создало катастрофические условия для местного населения, особенно для детей. ЮНИСЕФ и ВПП ООН подчеркивают, что сотни тысяч людей в Газе страдают от недоедания и угрозы голода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦАХАЛ сообщил о начале наземной операции в секторе Газа, а ХАМАС обстрелял ракетами израильский Ашдод. ОАЭ и Израиль обсудили возобновление перемирия в Газе.