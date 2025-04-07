Обама призвал к сопротивлению Трампу

Экс-президент США Барак Обама в своем выступлении в колледже Гамильтона в Клинтоне обратился к университетам и правовым фирмам с призывом противостоять давлению администрации президента США Дональда Трампа и защищать демократические ценности, «даже если это потребует жертв».

Обама обвинил правительство Трампа в стремлении разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Он отметил важность соблюдения норм, таких как свобода слова и независимость судебной власти, которые сейчас, по его словам, подвергаются эрозии.

«Это наша общая задача исправить ситуацию», – заявил Обама, обратившись к гражданам, передает The Washington Post.

Обама также выразил несогласие с экономической политикой Трампа, включая введение новых тарифов, но его больше беспокоит угроза федерального правительства в адрес университетов, которые должны защищать право студентов на свободу слова. Он призвал учебные заведения быть готовыми лишиться госфинансирования ради сохранения академической свободы и ценностей, даже если для этого придется использовать их фонды.

Трамп заявил, что ему не нравятся «бомбардировки» Украины

Администрация Трампа в прошлом месяце лишила Колумбийский университет федеральных грантов и финансирования на сумму 400 млн долларов. Администрация заявила, что может восстановить это финансирование после того, как Колумбийский университет внесет изменения в политику, связанную с прошлогодними пропалестинскими протестами в кампусе.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что американские власти начнут высылать иностранных студентов и других лиц без гражданства, которые участвовали в пропалестинских акциях. Эти протесты, прошедшие в 2024 году в кампусах университетов США, были вызваны вооруженным конфликтом в секторе Газа и сопровождались задержаниями, а также столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами.

Основным требованием протестующих к властям США было прекращение финансовой поддержки Израиля.