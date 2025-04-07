Швеция обустроит десятки тысяч бомбоубежищ на случай ядерной войны с РФ

Власти Швеции обустроят около 64 тысяч бомбоубежищ в рамках подготовки к возможной ядерной войне с Россией. Об этом сообщило Агентство по гражданским чрезвычайным ситуациям (MSB).

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«Если убежище гражданской обороны необходимо использовать во время войны или если правительство объявляет повышенную боевую готовность, необходимо обеспечить готовность убежища в течение 48 часов. Узнайте об убежищах или других защитных сооружениях рядом с вашим домом, школой и рабочим местом», – обратилось MSB к шведам.

Правительство собирается модернизировать всю сеть бомбоубежищ, уже имеющихся на территории страны, которые в мирное время используются не по прямому назначению.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Эммануэль Макрон мешает мирным усилиям Владимира Путина и Дональда Трампа. Тем временем эксперт Матвийчук предрек Европе стремительное поражение в ядерном противостоянии с Россией, передает издание 360.ru.