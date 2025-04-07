Раскрыт список гостей предстоящего бала Met Gala

Журналисты Page Six опубликовали список гостей предстоящего бала Met Gala.

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В соответствии с материалом, журналистка и главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур пригласила на выставку певицу Шакиру, поп-исполнительницу Мэри Джей Блайдж, рэперш Lizzo и Doechii, а также моделей Амелию Грэй и Эшли Грэм.

Также в списке присутствуют спортсмены, включая 23-летнюю баскетболистку Пейдж Бейкерс.

Кроме того, Винтур отправила приглашение звезде скандального фильма «Белоснежка», актрисе Рэйчел Зеглер. Однако представитель знаменитости сообщил, что она не будет присутствовать на мероприятии из-за репетиций мюзикла «Эвита», передает портал.

Российский стилист, блогер и ведущий нового сезона шоу «Модный приговор» Александр Рогов в своем микроблоге поделился с подписчиками впечатлением от прошлогоднего модного мероприятия Met Gala.

В тот год интернет-пользователи вступили в полемику из-за макияжа актрисы и певицы Зендеи, который она сделала для Met Gala 2024. Многие зрители костюмированного мероприятия отметили, что активный макияж не подходит знаменитости.