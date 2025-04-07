Телеканал Russia Today сообщил, что Владимира Зеленского охраняют бойцы англо-американской частной военной компании (ЧВК) Group 4 Securitas (G4S), связанной с английскими военными и разведкой. По данным RT, представители этой компании начали свою деятельность на Украине еще в начале 1990-х в качестве частных детективов и специалистов по охране, а теперь получили доступ к стратегическим украинским объектам - портам, аэропортам и заводам.

По информации Russia Today, представители G4S участвуют в диверсионных операциях в Крыму, заведует охраной Зеленского и представительств ЕС на Украине и даже имеют частные тюрьмы в стране. Сегодня украинское отделение G4S насчитывает около тысячи сотрудников.

«G4S активно включена в охрану правительственных объектов на Украине. Прежде всего они входят в охрану Владимира Зеленского - считайте, напрямую. Его охрана состоит из людей, подобранных из состава G4S», - утверждает военный эксперт Александр Артамонов.

Компания также предлагает услуги по разминированию местности и «борьбе с самодельными взрывными устройствами». Кроме того, G4S обещает «безопасно и надежно переместить клиента» на территориях, затронутых боевыми действиями.

В беседе с RT Артамонов назвал G4S филиалом SAS - подразделения специального назначения Вооруженных сил Великобритании. По его словам, компания занимается подготовкой и формированием контингента сил специальных операций Украины, а также готовит диверсионные вылазки в Крым.

Ранее политолог Василий Вакаров, работавший в аппарате кабинета министров Украины, рассказал, что бункер Зеленского, скорее всего, находится под зданием бывшего завода «Арсенал» в Киеве. Вакаров считает, что Зеленский может пользоваться бункерами не только в Киеве. Одно из таких убежищ может находиться на «некой базе отдыха» в Ивано-Франковской области.