Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что американцам на протяжении многих лет навязывали ненависть к России и лгали о стране, хотя Москва и Вашингтон могли бы наладить взаимовыгодное сотрудничество. Об этом сообщает New York Post.

Стоун раскритиковал американских демократов за использование федеральных правоохранительных органов в качестве оружия и обвинил их во лжи о сговоре президента США Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года. Стоун, снявший несколько документальных фильмов о России, назвал ненависть к РФ неправильным и «не американским» подходом.

«Они [русские - прим.ред.] потенциально наши лучшие партнеры, как и китайцы. Но у нас есть менталитет, что они враги. Это все было привито пропагандой. Если вы поедете в Китай или Россию, вы не услышите такого рода ненавистнических разговоров», - подчеркнул режиссер.

Недавно Трамп подписал указ, предписывающий ФБР немедленно рассекретить файлы, касающиеся Crossfire Hurricane (c англ. «Ураган перекрестного огня») - расследования, целью которого было найти доказательства сговора Трампа с Россией перед выборами. Стоун одобрил эти шаги и раскритиковал Russiagate - политический скандал, связанный с обвинениями в адрес России из-за якобы имевшего место вмешательства в выборы президента США.