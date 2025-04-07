Президент Ирана уволил своего заместителя за "роскошную" поездку в Антарктиду

Президент Ирана уволил одного из своих заместителей за то, что тот совершил, по его словам, “роскошную” развлекательную поездку в Антарктиду.

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В субботу президент Масуд Пезешкиан своим указом отстранил Шахрама Дабири от должности вице-президента по парламентским делам, назвав его поездку как экстравагантную, так и неоправданную, сообщает CNN.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан уволил одного из своих заместителей Шахрама Дабири в минувшие выходные после того, как появились фотографии, на которых он отдыхает со своей женой в роскошном круизе в Антарктиду во время Новруза, персидского нового года. Этот инцидент вызвал возмущение общественности, поскольку произошел на фоне углубляющегося экономического кризиса, вызванного международными санкциями, когда многие иранцы с трудом могли позволить себе предметы первой необходимости.

Круизное судно, плавающее под голландским флагом, предлагает роскошные экспедиции в Антарктиду с 2009 года, при этом одно агентство оценило восьмидневную поездку в 3885 евро на человека.

Дабири, 64-летний врач по профессии и близкий друг Пезешкяна, был назначен на пост заместителя президента в августе.

После публикации фотографии правительство подверглось резкой критике, и несколько сторонников Пезешкяна призвали его отстранить чиновника.

В конце прошлого месяца агентство IRNA со ссылкой на источник в офисе Дабири сообщило, что он совершил поездку до того, как занял государственную должность.

Этот спор стал еще одним серьезным ударом для Пезешкиана, который был избран в прошлом году благодаря обещанию возродить экономику и улучшить повседневную жизнь своих сограждан.

В начале марта парламент отправил в отставку министра экономики Абдолнассера Хеммати на фоне резкого снижения курса национальной валюты по отношению к доллару и стремительного роста инфляции.

“В правительстве, которое стремится следовать ценностям первого шиитского имама (Имама Али), и в условиях значительного экономического давления на наш народ, роскошные поездки правительственных чиновников, даже если они финансируются лично, неоправданны”, - объяснил свое решение президент Пезешкиан.

Президент Исламской Республики добавил, что многолетняя работа Дабири в правительстве не должна мешать ему придерживаться того, что он назвал “честностью, справедливостью и обещаниями, которые мы дали народу”, сообщает государственное информационное агентство IRNA.

Дабири отрицал свою вину, но сказал, что согласен с решением президента, отмечает CNN.

Масуд Пезешкиан также сказал, что действия Дабири противоречат принципам “простой жизни”, которых, по его словам, должны придерживаться все официальные лица, особенно в период экономических трудностей.

Экономика Ирана в течение многих лет находилась в напряженном состоянии, отчасти из-за санкций США, введенных в ответ на ядерную программу Тегерана, напоминает CNN.

На прошлой неделе иранская валюта упала до рекордно низкого уровня в 1 039 000 риалов за доллар США, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Bonbast.com.

Пресс-секретарь правительства Фатима Мохаджерани, цитируемая IRNA, заявила, что решение президента Пезешкиана уволить Дабири показывает, что “у него ни с кем нет братских отношений, и его единственными критериями являются эффективность, справедливость, честность и общественные интересы”.