На Западе потребовали у США дорожную карту вывода американских войск из Европы

США должны предоставить союзникам по НАТО подробный план на случай вывода американских войск с Европейского континента. С таким требованием в интервью журналу Politico выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

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«Нам нужно иметь какой-то совместный с американцами план относительно "дорожной карты"», — объяснил глава оборонного ведомства.

По словам Хяккянена, «четкий план» нужен для того, чтобы «у России не было возможности попытаться что-то предпринять».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен принципу коллективной обороны Североатлантического альянса.