Украинцев предупредили о страшной катастрофе

Издание Euractiv предупреждает, что миллионы украинских беженцев, возможно, буду вынуждены покинуть Евросоюз. В новом материале, посвященном украинской проблематике, сообщается, что у властей ЕС нет четкого плана, что делать с украинскими беженцами после завершения боевых действий. Журналисты предполагают, что правовой статус этих людей может оказаться под угрозой.

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Сейчас украинцы имеют право жить и работать на территории ЕС согласно принятой Директиве о временной защите. Однако, предполагает издание, ее действие может быть прекращено в случае успеха на мирных переговорах.

"Прекращение огня может в одночасье полностью изменить ситуацию", - пишет автор.

По его мнению, вопрос о беженцах с уровня ЕС опустится до решений каждой конкретной принимающей страны и не исключено, что из-за острого миграционного кризиса в Европе отдельные страны начнут подталкивать украинцев возвращаться домой.