«Покончим с россиянами». Власти Филиппин прокомментировали задержание блогера Здоровецкого

Видеоблогер Виталий Здоровецкий, задержанный на Филиппинах за нарушение общественного порядка, будет привлечен к уголовной ответственности в этой стране, а не депортирован. Об этом сообщил министр внутренних дел Филиппин Хуанито Ремулла. Он также добавил, что со всеми россиянами, которые оскорбляют филиппинцев, так или иначе будет покончено.

«Он [Здоровецкий] останется в следственном изоляторе Бюро иммиграции (города — ред.) Мунтинлупа в ожидании суда. Мы не будем депортировать его. Он будет привлечен к ответственности перед законом здесь, на Филиппинах», — приводит телеканал GMA слова Ремуллы.

Министр также подчеркнул, что к Здоровецкому не будет применено никакого особого отношения и что его дело будет рассмотрено так же, как и у других иностранцев.

По словам Ремуллы, пример с Здоровецким демонстрирует серьезное отношение филиппинских властей к соблюдению законов страны.

«Мы покончим с иностранцами, которые только оскорбляют филиппинцев», — подчеркнул министр.

Виталий Здоровецкий был задержан на Филиппинах за нарушение общественного порядка и оскорбление местных жителей. Он в настоящий момент проживает в США и известен своими скандальными розыгрышами и выходками.