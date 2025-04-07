Евросоюз хочет дать ответ на введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины в размере 20% с позиции силы. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

"Все участники обсуждений считают, что нам не обязательно реагировать немедленно, но обязательно - с позиции силы", - рассказал собеседник издания.

По словам источников в ЕС, Брюссель "ненавидит пошлины" и хотел бы избежать эскалации торговых отношений с Вашингтоном, однако большинство стран сообщества убеждены в том, что "нужно что-то сделать, чтобы привлечь внимание Трампа". "Это классический случай общения со школьным задирой - его необходимо щелкнуть по носу", - считает европейский дипломат.

Собеседники Politico полагают, что главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге, которая пройдет в понедельник, обсудят стратегию нанесения ответного удара и секторы американской промышленности, которые Европа хочет обложить пошлинами.

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2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении импорта из многих стран, в отношении ЕС будет применена ставка в размере 20%. Индивидуальные импортные тарифы Вашингтона в отношении других стран вступят в силу 9 апреля в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск).