Ведущий BBC целую минуту молчал в эфире новостей

Ведущий новостей на канале BBC («Би-Би-Си») Мэттью Амроливала оказался в неловкой ситуации: на фоне технического сбоя он почти целую минуту молчал в прямом эфире, пишет The Sun. Инцидент произошел во время трансляции рекламного ролика другой программы телеканала.

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Видео было в эфире, когда внезапное появление ведущего привело к тому, что он около 60 секунд просто смотрел в камеру, не произнеся при этом ни единого слова, пока демонстрировался трейлер передачи о политике.

Когда ролик закончился, телеведущий извинился: «С возвращением».

«Прошу прощения, тут в студии были некоторые технеполадки», — добавил он и продолжил читать свежие новости.

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