Известная телеведущая пожаловалась на скорую помощь и разозлила зрителей

Британскую телеведущую Кейт Лоулер раскритиковали за ее жалобу на громкую сирену скорой помощи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В выпуске шоу «Этим утром» (This Morning) Лоулер рассказывала о конкурсе, когда ее репортаж был внезапно прерван звуками сирены скорой помощи. В ответ на это телеведущая повысила голос и сказала: «Вы не могли бы потише? Я пытаюсь рассказать о конкурсе».

Зрители шоу, разозленные поступком Лоулер, в социальных сетях обвинили ее в надменности и неосмотрительности. Некоторые назвали ее поведение бестактным и самовлюбленным и отметили, что машина скорой помощи, вероятно, спешила спасать чью-то жизнь.

«Наглость, что кому-то нужна скорая помощь, когда Кейт Лоулер говорит», «Служба скорой помощи Лондона, Кейт Лоулер пытается рассказать о конкурсе, а вы раздражаете ее, реагируя на чрезвычайную ситуацию. Как неосмотрительно!» — поиронизировали другие зрители.

Ранее британская телеведущая Элли Костелло призналась, что однажды украла сувенир из ресторана. Рассказ ведущей разозлил зрителей.