Немцы перестали планировать свою жизнь, так как опасаются полномасштабной войны с Россией, и этот страх «плодит истерию и панику». Об этом пишет Focus.

Отчет по безопасности Центра стратегии и высшего руководства и Института Алленсбаха за январь 2025 года, который приводит издание, свидетельствует о том, что 61% немцев обеспокоены перспективой втягивания Германии в военные конфликты.

Опрошенные изданием немцы рассказали, что по-разному справляются со страхом военных действий. Одна из жительниц Германии собрала «тревожный чемоданчик», уложив в него спальный мешок, консервы, транзисторный радиоприемник на батарейках, запасные батарейки, лекарства, влажные салфетки, теплую одежду на три дня и походное снаряжение. Другая же начала активно тратить деньги, так как уже не может быть уверена в завтрашнем дне.

«Я бронирую свой отпуск в этом году, потому что не знаю, упадут ли бомбы в следующем году», - пояснила Майя Бауэр.

При этом она подчеркнула, что смотрит телевизор только один раз в день, чтобы быть в курсе событий, так как «больше просто не может».

В свою очередь социологи обратили внимание на то, что на Западе усилилось «чувство дезориентации» и многие люди ощущают, что не могут справиться с ситуацией, а также «снижается социальная сплоченность».

В Германии предрекли войну в 2025 году при одном условии

Ранее стало известно, что в Берлине был разработан 1000-страничный «Оперативный план Германии» на случай конфликта с Россией. Подробности плана держатся в секрете, но СМИ сообщали, что документ содержит «конкретные предложения о том, как немецким компаниям следует вооружаться».

В частности, немецким предприятиям посоветовали обучить вождению грузовиков как минимум пятерых из каждых ста сотрудников. Также предприятия должны запастись дизельными генераторами и заранее составить план для работников на случай кризиса. Кроме того, по данным СМИ, власти Германии планируют расширить площадь бомбоубежищ в стране за счет переоборудования общественных зданий и частных построек.