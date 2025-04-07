В Германии зафиксировали панические настроения среди населения

Немецкие СМИ фиксируют волну панических настроений среди населения: жители ФРГ массово скупают товары первой необходимости и спешно планируют отпуска на фоне опасений крупномасштабного военного конфликта в Европе.

Об этом пишет Focus.

«Я бронирую свой отпуск в этом году, потому что не знаю, упадут ли бомбы в следующем», — приводит издание слова жительницы Германии Майи Бауэр.

Отмечается, что абстрактная угроза полномасштабной войны в Европе оказала сильное влияние на потребительские привычки населения.

Другая жительница Германии заявила, что уже успела подготовить некоторые вещи на случай катастрофы.

В Германии предрекли войну в 2025 году при одном условии

Уточняется, что в свой «чемодан на чёрный день» она положила «спальный мешок, консервы, транзисторный радиоприемник на батарейках, запасные батарейки, лекарства, влажные салфетки, тёплую одежду на три дня и походное снаряжение, включая газовую плиту».