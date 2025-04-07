Генсек НАТО обратился с призывом к России

Генсек НАТО призвал Россию показать готовность остановить конфликт на Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия должна продемонстрировать США готовность завершить конфликт на Украине, однако на данный момент Кремль якобы затягивает процесс. Об этом он заявил в интервью CBS News.
По его словам, Вашингтон и НАТО прилагают усилия, чтобы прекратить конфликт, «и в рамках этих усилий США действительно стараются». Однако сейчас мяч находится на стороне России, которая якобы делает недостаточно для прекращения огня.
«Я считаю, что они действуют недостаточно быстро, и мне кажется, в том числе я слышу это от моих американских собеседников, что Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец этой войне», — отметил Рютте.
Тимошенко назвала дату окончания украинского конфликта
До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп разочарован поведением российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. По ее словам, американский лидер стремится завершить конфликт. Левитт указала, что обе стороны конфликта несут большие потери «слишком долго».