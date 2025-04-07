Генсек НАТО обратился с призывом к России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия должна продемонстрировать США готовность завершить конфликт на Украине, однако на данный момент Кремль якобы затягивает процесс. Об этом он заявил в интервью CBS News.

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По его словам, Вашингтон и НАТО прилагают усилия, чтобы прекратить конфликт, «и в рамках этих усилий США действительно стараются». Однако сейчас мяч находится на стороне России, которая якобы делает недостаточно для прекращения огня.

«Я считаю, что они действуют недостаточно быстро, и мне кажется, в том числе я слышу это от моих американских собеседников, что Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец этой войне», — отметил Рютте.

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До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп разочарован поведением российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. По ее словам, американский лидер стремится завершить конфликт. Левитт указала, что обе стороны конфликта несут большие потери «слишком долго».