Пока вы спали: обвинения КНР в сторону G7 и заявление Трампа о пошлинах

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© Picture alliance/TACC

МВД сообщило о схеме похищения денег через QR-коды

Мошенники начали активно использовать поддельные QR-коды для кражи персональных данных и денег у россиян, размещая их в общественных местах и объявлениях. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники могут интегрировать в такие коды мошеннические ссылки или вредоносное ПО, что делает их опасными для пользователей.

МВД России призывает граждан быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также использовать надежные антивирусные программы для защиты своих данных.

Посольство КНР в США обвинило G7 в искажении фактов

Китай заявляет о готовности принять "все необходимые меры для твердой защиты национального суверенитета и территориальной целостности" в ответ на заявления Группы семи (G7). Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй охарактеризовал совместное заявление G7 как искажение фактов и вмешательство во внутренние дела Китая.

Он подчеркнул, что действия Китая, включая военные учения вокруг Тайваня, являются ответом на провокации сторонников независимости острова и направлены на защиту суверенитета страны.

Ранее группа G7 выразила свою озабоченность по поводу учений Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, проходящих вблизи Тайваня.

Трамп заявил, что вел переговоры с европейскими и азиатскими лидерами по тарифам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в выходные провел переговоры с европейскими и азиатскими лидерами по вопросам американских пошлин. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что эти лидеры "умирают от желания" заключить торговую сделку, однако подчеркнул, что разговоры не начнутся, пока Европа не начнет платить больше.

Трамп также подтвердил, что общается с крупнейшими представителями технологического сектора, но отказался раскрыть их имена.

Глава МО Израиля заявил о прямых связях ХАМАС и Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в туннелях руководителей палестинского радикального движения ХАМАС был найден секретный документ, который подтверждает прямые связи между ХАМАС и Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Каца, в документе ХАМАС требует 500 миллионов долларов у иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" для финансирования своих операций против Израиля.

Кац подчеркнул, что Иран является "головой змеи" и заявил о намерении Израиля предотвратить получение Ираном ядерного оружия, а также продолжать атаки на его союзников.

Глава офиса ВОЗ в РФ: пандемия унесла жизни свыше 7 млн человек

COVID-19 унес жизни более 7 миллионов человек по всему миру и теперь становится сезонным заболеванием. Об этом сообщает ТАСС.

Глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев отметил, что, несмотря на снижение опасности вируса, он продолжает представлять угрозу для здоровья населения.

Важно соблюдать меры профилактики, такие как ношение масок и соблюдение личной гигиены, чтобы контролировать распространение инфекции.