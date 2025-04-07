Президента Франции Эммануэля Макрона обвиняют в том, что он втягивает свою страну в войну. В статье идания Владимира Путина и Дональда Трампа, которые, в отличие от него, предпринимают действия, чтобы добиться мира.

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«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, президент республики по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру», — говорится в статье.

Издание призвало не вмешиваться в переговорный процесс Москвы и Вашингтона и дать сторонам урегулировать украинский кризис, какая бы судьба ни ждала Украину.