Фон дер Ляйен обратилась с призывом к Китаю

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Китай помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава Еврокомиссии провела телефонный разговор с премьером госсовета КНР Ли Цянем.

«Она призвала Китай активизировать усилия для обеспечения важного вклада в мирный процесс», — говорится в сообщении.

27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы сыграть «очень активную роль», содействуя Европе в установлении мира на Украине. По словам французского лидера, Китай обладает всеми полномочиями в том числе как постоянный член Совета безопасности ООН.

В США заявили, что фон дер Ляйен «бредит» в заявлениях по Украине

В ноябре прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз предложил ввести санкции против китайских компаний, которые, по данным Еврокомиссии, помогали России разрабатывать ударные беспилотники для атак на Украину.