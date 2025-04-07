WSJ: в США 79% сторонников республиканцев против помощи Украине

ТАСС

Порядка 80% сторонников Республиканской партии США выступают против предоставления финансовой поддержки киевским властям. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal.

В США 79% сторонников республиканцев против помощи Украине
© ТАСС

Против оказания помощи Украине высказались 79% респондентов из числа сторонников республиканцев. 83% опрошенных избирателей Демократической партии придерживаются обратной точки зрения.

Результаты опроса демонстрируют крайнюю степень поляризации мнений избирателей и по другим вопросам. Так, 81% сторонников Республиканской партии согласились с точкой зрения о необходимости прекратить тратить средства американских налогоплательщиков на безопасность союзников США. 83% сторонников демократов считают иначе, называя международные альянсы источником мощи Соединенных Штатов.

77% сторонников Республиканской партии поддержали объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины. 93% демократов предположили, что тарифы будут иметь негативные последствия и для Соединенных Штатов.

В опросе, который проводился с 27 марта по 1 апреля, участвовали 1,5 тыс. зарегистрированных избирателей. Они отвечали на вопросы по телефону, онлайн или посредством СМС-сообщений.

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