В США 79% сторонников республиканцев против помощи Украине

Порядка 80% сторонников Республиканской партии США выступают против предоставления финансовой поддержки киевским властям. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal.

Против оказания помощи Украине высказались 79% респондентов из числа сторонников республиканцев. 83% опрошенных избирателей Демократической партии придерживаются обратной точки зрения.

Результаты опроса демонстрируют крайнюю степень поляризации мнений избирателей и по другим вопросам. Так, 81% сторонников Республиканской партии согласились с точкой зрения о необходимости прекратить тратить средства американских налогоплательщиков на безопасность союзников США. 83% сторонников демократов считают иначе, называя международные альянсы источником мощи Соединенных Штатов.

77% сторонников Республиканской партии поддержали объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины. 93% демократов предположили, что тарифы будут иметь негативные последствия и для Соединенных Штатов.

В опросе, который проводился с 27 марта по 1 апреля, участвовали 1,5 тыс. зарегистрированных избирателей. Они отвечали на вопросы по телефону, онлайн или посредством СМС-сообщений.