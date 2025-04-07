Трамп объяснил срыв сделки по покупке TikTok

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Сделка по покупке китайской социальной сети TikTok сорвалась из-за введения тарифов на товары из Поднебесной, после чего власти КНР пересмотрели условия соглашения. Так произошедшее объяснил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Трамп объяснил срыв сделки по покупке TikTok
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«У нас была сделка, вернее, мы к ней были довольно близки, однако затем Китай поменял условия из-за пошлин. Если бы я хоть немного снизил пошлины, они бы одобрили эту сделку за 15 минут», — сказал Трамп.

При этом президент США не уточнил, о каких изменениях идет речь.

Ранее Трамп сообщил, что подписал указ, который позволит социальной сети TikTok работать на территории страны еще в течение 75 дней. Кроме того, Трамп выразил надежду на продолжение «добросовестной работы» с Китаем, добавив, что республика, вероятно, не рада ответным пошлинам.

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