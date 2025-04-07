Трамп назвал условие для заключения сделки с Китаем

Соединенные Штаты могут заключить сделку с Китаем только в том случае, если будет устранен дефицит торгового баланса между странами, заявил президент США Дональд Трамп.

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Об этом, ссылаясь на выступление главы Белого дома перед журналистами, сообщает РИА Новости. Трамп подчеркнул, что США теряют сотни миллиардов долларов в год из-за Китая. Поэтому, если не будет решена проблема торгового дефицита, Вашингтон не пойдет на заключение сделки с Пекином.

Президент отметил, что США, введя против КНР жесткие санкции, действуют совершенно правильно. 6 апреля газета Wall Street Journal сообщила, что Китай отказался от планов заключения глобальной сделки с США и теперь готовится к полноценной торговой войне с Америкой. 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились.