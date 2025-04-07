Трамп заявил, что провел переговоры по пошлинам с лидерами Европы и Азии

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел в прошедшие выходные переговоры с европейскими и азиатскими лидерами по вопросу американских пошлин. Он отвечал на вопросы журналистов на борту президентского самолета по пути из штата Флорида в Вашингтон.

"Я разговаривал со многими европейскими и азиатскими [лидерами] <...>. Они умирают от желания [заключить торговую] сделку", - сказал глава государства, которого спросили, разговаривал ли он в выходные с лидерами каких-либо стран по поводу пошлин.

У президента поинтересовались, хочет ли он нулевых тарифов с Европой, как предлагает миллиардер Илон Маск, ответственный за сокращение вашингтонской бюрократии. "Европа нажила на нас целое состояние. <...> Европа очень плохо с нами обращалась".

"Они садятся за стол переговоров. Они хотят поговорить, но разговора не будет, пока они не будут платить нам много денег на ежегодной основе", - подчеркнул Трамп.

Его спросили, общался ли он с представителями технологического сектора. "Да, я общаюсь с крупнейшими в мире. Я общаюсь с крупнейшими из них - со многими. <...> Я разговаривал с четырьмя или пятью, которые считаются самыми крупными", - ответил президент. Он заверил, что собеседники не винят его в сложившейся ситуации. У президента уточнили, с кем именно он разговаривал в выходные. "Я не хочу говорить", - ответил хозяин Белого дома. Он добавил, что уточнит у них, можно ли раскрыть их имена.

Его также спросили, как прошел турнир по гольфу, в котором он принимал участие в выходные во Флориде. "Очень хорошо, потому что я выиграл. Приятно побеждать", - сказал глава государства.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные будут взиматься с 9 апреля. Кроме того, американская администрация ввела с 3 апреля пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.