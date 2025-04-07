Состав украинской делегации на переговоры с США раскрыли

Украина в рамках подготовки к переговорам с США по ресурсам подбирает не только юристов и представителей министерств, но и консультантов по инвестициям. Состав делегации раскрыла министр экономики страны Юлия Свириденко в беседе с агентством Associated Press.

«Это знаменует собой новый этап в отношениях с Соединенными Штатами, требующий экспертизы во многих областях», — подчеркнула Свириденко.

Министр отметила, что не все вопросы можно решить онлайн, из-за чего «нужно сесть с командами и продолжить разговор лично».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украину в переговорах с США по недрам будут представлять юридические компании. При этом он считает, что все эти компании из Британии.