Индия будет добиваться нового торгового соглашения с США

Правительство Индии не будет предпринимать ответных действий против США за введение пошлин и вместо этого сосредоточится на переговорах по двустороннему торговому соглашению с администрацией американского президента Дональда Трампа.

«Нью-Дели стремится к диалогу, а не к конфронтации с США», — пишет Bloomberg.

Кроме того, уточняется, что в феврале премьер-министр страны Нарендра Моди встретился с Трампом, и оба лидера тогда договорились активизировать торговлю и провести переговоры по двустороннему соглашению к осени этого года.

При этом сообщалось, что ЕС готовит контрмеры на $28 млрд против импорта США в ответ на пошлины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, заявил, что из-за торговой войны Трампа наступил новый мир.