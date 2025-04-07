Нетаньяху приказал МО Израиля дать жесткий ответ на ракетный обстрел ХАМАС

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал главе Министерства обороны Исраэлю Кацу дать жёсткий ответ на ракетный обстрел со стороны палестинского движения ХАМАС.

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Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канцелярию премьер-министра.

«Премьер-министр приказал дать жёсткий ответ и одобрил продолжение интенсивных операций армии», — отмечается в заявлении.

Ранее представители военного крыла палестинского движения ХАМАС заявили, что обстреляли ракетами израильский город Ашдод.