В Грузии оценили вероятность восстановления территориальной целостности

Воссоединение с Абхазией и Южной Осетией является реальным, если народ Грузии наберется терпения. Такое мнение выразил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi.

"Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике. Решение этого вопроса, конечно же, будет зависеть от разных факторов, однако при терпении и правильной политике все возможно", - сказал Кобахидзе.

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В августе 2008 года произошел вооруженный грузино-югоосетинский конфликт после того, как войска Грузии предприняли попытку взять под контроль Цхинвал. Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан и миротворцев, находившихся в регионе, в результате грузинские войска отступили. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии.